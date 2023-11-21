2023 Karadeniz Off-road Kupası'nın finali Ordu'da yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2023 Karadeniz Off-road Kupası'nda sezonun 5. ve son yarışı, Ordu'da yapılacak.

TOSFED'ten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Off-road Kupası'nın finali, Ordu Gezenbilir Off-road Spor Kulübü tarafından Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla 25-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyona 23 araç ile 46 sporcu kaydolurken, sezon finalinin seremonik startı, 25 Kasım Cumartesi günü Ordu Büyükşehir Belediyesi önünden saat 15.30'da verilecek.

Ana yarış ise 26 Kasım Pazar günü Kayabaşı Mahallesi Ordu Melet Irmağı havzasında oluşturulan parkurda yapılacak.