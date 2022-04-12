2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: İsrail: 1Türkiye: 0

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H grubu 8. maçında karşılaştığı İsrail'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Milliler, bu sonuçla grupta dördüncü mağlubiyetini almış oldu.

Stat: Hamoshava

Hakemler: Ewa Augustyn xx, Aleksandra Prus xx, Katarzyna Wojs xx

İsrail: Beilin xx, Goor xx (Awad dk. 85 ?), Elinav xxx, Nakav xx, Achtel xx, David xx (Shtainshnaider dk. 79 x), Avital xx (Chitman dk. 62 x), Salmihujic xx, Hazan xx (Kats dk. 78 x), Sommer xx (Kuznezov dk. 84 ?) Beck xx

Yedekler: Cohen, Rubin, Avrahami, Sharabi, Schulamann

Teknik Direktör: Gili Landau

Türkiye: Selda Akgöz xx, Didem Karagenç xx, İpek Kaya xx, Kezban Tağ xx, Berna Yeniçeri xx (Ece Tekmen dk. 72 x), Emine Ecem Esen (Büşra Kuru dk. 72 x), Ebru Topçu xx, Ece Türkoğlu xx, Elif Keskin xx (Arzu Karabulut dk. 87 ?), Birgül Sadıkoğlu x (Busem Seker dk. 29 xx), Yağmur Uraz xx

Yedekler: Ezgi Çağlar, Fatma Şahin, Dilan Yeşim Taşkın, Ümran Özev, Sedanur Incik, Kader Hançar, Cansu Gürel, Melike Öztürk

Teknik Direktör: Necla Kırağası

Gol: Eliva (dk. 40) (İsrail)

Sarı kartlar: Beck, Goor, Nakav, Achtel (İsrail), Elif Keskin (Türkiye) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor