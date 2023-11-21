2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları Ankara'da

2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası final müsabakaları, hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final karşılaşmaları 25-26 Kasım tarihlerinde Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenecek.

Başkentteki final müsabakalarında Türkiye şampiyonu olabilmek için Erzurum'dan Şengel Atlı Spor Kulübü ve Sancak Atlı Spor Kulübü, Uşak'tan Bir Eylül Atlı Spor Kulübü ile Sivas'tan Atlı Spor Kulübü ekipleri yarışacak.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, atlı cirit müsabakalarının finallerini Ankara'da yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bütün takımlara başarılar diledi.

Bekiroğlu, Ankaralıları atlı cirit finallerini izlemeye davet etti.