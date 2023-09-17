2023 Gelibolu Triatlonu tamamlandı

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen 2023 Gelibolu Triatlonu sona erdi. Triatlon Türkiye Kupası Finali ve Orta Mesafe Türkiye Şampiyonası, 413 triatletin mücadelesine sahne oldu.