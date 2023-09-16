2023 Gelibolu Triatlon Türkiye Kupası Finali Tamamlandı

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen 2023 Gelibolu Triatlon Türkiye Kupası Finali sona erdi. Kabatepe mevkisinde gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 600 sporcu katıldı. Farklı yaş gruplarında yapılan yarışlarda birçok sporcu birincilik elde etti. Yarın yapılacak Orta Mesafe Türkiye Şampiyonası ile etkinlik sona erecek.