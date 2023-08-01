Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere, Danimarka, Hollanda ve ABD son 16 turuna çıktı. İngiltere ve Danimarka D Grubu'ndan, Hollanda ve ABD ise E Grubu'ndan üst tura yükseldi.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere, Danimarka, Hollanda ve ABD son 16 turuna çıktı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, D ve E gruplarındaki son maçlar oynandı.

D Grubu'nda İngiltere, Çin'i 6-1, Danimarka da Haiti'yi 2-0 mağlup etti. Grubundaki 3 maçı da kazanan ve 9 puana ulaşan İngiltere lider olarak üst tura yükselirken, 6 puan toplayan Danimarka ise 2. olarak tur atladı.

E Grubu'nda yer alan 2019'daki turnuvanın şampiyonu ABD ve finalisti Hollanda, adlarını son 16 takım arasına yazdırdı.

Hollanda, Vietnam'ı 7-0 yenerek 7 puanla grubu lider bitirdi. Dünya Kupası'na ilk kez katılan Portekiz'e karşı zorlanan ve maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan ABD, topladığı 5 puan sonunda grup ikincisi olarak adını üst tura yazdırdı.