Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı. F Grubu'nda Fransa Brezilya'yı 2-1, Jamaika da Panama'yı 1-0 mağlup etti. İsveç ise G Grubu'nda İtalya'yı 5-0 yenerek 2'de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda günün maçları tamamlandı.

F Grubu'nda Fransa Brezilya'yı 2-1, Jamaika da Panama'yı 1-0 mağlup etti. Fransa ve Jamaika, 2. maçlar sonunda topladıkları 4'er puanla ilk 2 sırada yer aldı.

G Grubu'nda ise İsveç, İtalya'yı 5-0 yenerek 2'de 2 yaptı ve son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.