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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı

Spor Haberleri

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda günün maçları tamamlandı. D Grubu'nda oynanan maçlarda; İngiltere, Danimarka'yı 1-0 yenerken Çin ise Haiti'yi 1-0 mağlup etti. G Grubu'nda ise Arjantin, Güney Afrika ile 2-2 berabere kaldı.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda günün maçları tamamlandı.

D Grubu'nda oynanan maçlarda; İngiltere, Danimarka'yı 1-0 yenerken Çin ise Haiti'yi 1-0 mağlup etti.

G Grubu'nda ise Arjantin, Güney Afrika ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Yeni Zelanda Avustralya Danimarka Spor Haberler

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