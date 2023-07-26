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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı

Spor Haberleri

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı. C Grubu'nda Japonya, Kosta Rika'yı 2-0 ve İspanya da Zambiya'yı 5-0 mağlup etti. B Grubu'nda ise Kanada, geriye düştüğü maçta İrlanda'yı 2-1 yenerek 4 puanla grup liderliğine yükseldi.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, yedinci gün maçları tamamlandı.

C Grubu'nda oynanan maçlarda Japonya, Kosta Rika'yı 2-0 ve İspanya da Zambiya'yı 5-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından İspanya ve Japonya, 6'şar puanla zirveyi paylaştı. Kosta Rika ve Zambiya'nın henüz puanı bulunmuyor.

B Grubu'nda ise Kanada, geriye düştüğü maçta İrlanda'yı 2-1 yenerek 4 puanla grup liderliğine yükseldi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Yeni Zelanda Avustralya Zambiya Spor Güncel Haberler

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