2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı. A Grubu'nda Filipinler, Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup ederken, İsviçre ile Norveç berabere kaldı. H Grubu'nda ise Kolombiya, Güney Kore'yi 2-0 yendi ve lider durumda olan Almanya'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.