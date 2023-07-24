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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı

Spor Haberleri

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı. Brezilya, Panama'yı 4-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı ve F Grubu'nda liderliğe yükseldi. İtalya, Arjantin'i 1-0 yenerek ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Almanya ise ilk kez katılan Fas'ı 6-0'la geçerek H Grubu'na iddialı bir başlangıç yaptı.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, beşinci gün maçları tamamlandı.

Brezilya, Panama'yı 4-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı ve F Grubu'nda ilk maçlar sonunda liderliğe yükseldi.

G Grubu'nda İtalya, Arjantin'i 1-0 yenerek ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

Organizasyonda 2003 ve 2007'de kupaya uzanan Almanya, ilk kez katılan Fas'ı 6-0'la geçerek H Grubu'na iddialı bir başlangıç yaptı.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Yeni Zelanda Avustralya Arjantin Spor Haberler

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