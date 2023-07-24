2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı. Brezilya, Panama'yı 4-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı ve F Grubu'nda liderliğe yükseldi. İtalya, Arjantin'i 1-0 yenerek ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Almanya ise ilk kez katılan Fas'ı 6-0'la geçerek H Grubu'na iddialı bir başlangıç yaptı.