2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı. Hollanda, Portekiz'i 1-0 mağlup ederken, İsveç, Güney Afrika'yı 2-1 yendi. Fransa ise Jamaika ile golsüz berabere kaldı.