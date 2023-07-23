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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı

Spor Haberleri

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı. Hollanda, Portekiz'i 1-0 mağlup ederken, İsveç, Güney Afrika'yı 2-1 yendi. Fransa ise Jamaika ile golsüz berabere kaldı.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak olan kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda dördüncü gün maçları tamamlandı.

E Grubu maçında Hollanda, Portekiz'i 1-0 mağlup ederken, G Grubu maçında da İsveç, Güney Afrika'yı 2-1 yendi.

Günün son maçında ise F Grubu'nda Fransa, Jamaika ile golsüz berabere kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Yeni Zelanda Güney Afrika Avustralya Spor Haberler

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