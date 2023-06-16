2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı

Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği organizasyonda D Grubu maçlarını başkent Lübliyana'da oynayan Türkiye ilk maçında Sırbistan'a 71-63 yenildi. Türkiye'nin grubundaki diğer maçta ise Macaristan, Slovakya'yı 89-67 mağlup etti. Bu sonuçlarla D Grubu'nda ilk günün ardından Macaristan birinci, Sırbistan ikinci, Türkiye üçüncü, Slovakya ise son sırada yer aldı. FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu gruplara göre verilmiştir.