2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Başladı

Slovenya ve İsrail'in ortak organizasyonuyla düzenlenen 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başladı. A Grubu'nda Karadağ, Yunanistan'ı 74-69 yendi. D Grubu'nda ise Macaristan, Slovakya'yı 89-67 mağlup etti.