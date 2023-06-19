2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı
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2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın dördüncü gününde tamamlanan grup maçları sonunda, çeyrek finale yükselen, play-off'lara kalan ve elenen takımlar belli oldu.
2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın dördüncü gününde tamamlanan grup maçları sonunda, çeyrek finale yükselen, play-off'lara kalan ve elenen takımlar belli oldu.
Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği organizasyonunun dördüncü gününde A, B, C ve D grubunda üçüncü ve son maçlar oynandı.
D Grubu'ndaki maçlarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayan Türkiye, üçüncü maçında Slovakya'ya 80-66 mağlup oldu. A Milliler, bu sonuçla 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na veda etti.
Millilerin grubundaki diğer maçta ise Macaristan, iki maç sonunda ilk sırada bulunan Sırbistan'ı 81-75 yenip liderliği ele geçirdi ve doğrudan çeyrek finale kalmayı garantiledi.
Grup maçlarını ikinci sırada tamamlayan Sırbistan, play-off'ta C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşirken, grubu üçüncü sırada bitiren Slovakya ise C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.
Turnuvada çapraz eşleşmeyle rakip olan grup ikincileri ile üçüncüleri, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde, adlarını son 8 takım arasına yazdırmak için mücadele edecek.
Sonuçlar, puan durumu ve eşleşmeler
Şampiyonada son maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu, doğrudan çeyrek finale çıkanlar, çapraz eşleşmeler ve elenenler şöyle:
A Grubu
Karadağ-Letonya: 61-58
İspanya-Yunanistan: 76-60
Puan durumu:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|İspanya
|3
|2
|1
|217
|184
|33
|5
|Karadağ
|3
|2
|1
|192
|205
|-13
|5
|Yunanistan
|3
|1
|2
|202
|215
|-13
|4
|Letonya
|3
|1
|2
|190
|197
|-7
|4
İkinci sıradaki Karadağ, B grubunun üçüncüsü İtalya ile eşleşirken, üçüncü Yunanistan ise B grubunun ikincisi Çekya'nın rakibi oldu.
B Grubu
Belçika-İtalya: 72-64
Çekya-İsrail: 61-52
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|Belçika
|3
|3
|0
|264
|164
|100
|6
|Çekya
|3
|2
|1
|163
|194
|-31
|5
|İtalya
|3
|1
|2
|210
|201
|9
|4
|İsrail
|3
|0
|3
|179
|257
|-78
|3
İkinci sıradaki Çekya, A grubunun üçüncüsü Yunanistan ile eşleşirken, üçüncü sıradaki İtalya ise A grubunun ikincisi Karadağ'ın rakibi oldu.
C Grubu
Almanya-Büyük Britanya: 62-61
Slovenya-Fransa: 68-73
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|Fransa
|3
|3
|0
|194
|175
|19
|6
|Almanya
|3
|2
|1
|178
|181
|-3
|5
|Büyük Britanya
|3
|1
|2
|194
|196
|-2
|4
|Slovenya
|3
|0
|3
|201
|215
|-14
|3
İkinci sıradaki Almanya, D grubunun üçüncüsü Slovakya ile eşleşirken, üçüncü sıradaki Büyük Britanya ise D grubunun ikincisi Sırbistan'ın rakibi oldu.
D Grubu
Macaristan-Sırbistan: 81-75
Türkiye-Slovakya: 66-80
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|Macaristan
|3
|2
|1
|238
|211
|27
|5
|Sırbistan
|3
|2
|1
|236
|196
|40
|5
|Slovakya
|3
|1
|2
|199
|245
|-46
|4
|Türkiye
|3
|1
|2
|198
|219
|-21
|4
İkinci sıradaki Sırbistan, C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşirken üçüncü sıradaki Slovakya ise C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.