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2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı

Spor Haberleri

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın dördüncü gününde tamamlanan grup maçları sonunda, çeyrek finale yükselen, play-off'lara kalan ve elenen takımlar belli oldu.

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın dördüncü gününde tamamlanan grup maçları sonunda, çeyrek finale yükselen, play-off'lara kalan ve elenen takımlar belli oldu.

Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği organizasyonunun dördüncü gününde A, B, C ve D grubunda üçüncü ve son maçlar oynandı.

D Grubu'ndaki maçlarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayan Türkiye, üçüncü maçında Slovakya'ya 80-66 mağlup oldu. A Milliler, bu sonuçla 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na veda etti.

Millilerin grubundaki diğer maçta ise Macaristan, iki maç sonunda ilk sırada bulunan Sırbistan'ı 81-75 yenip liderliği ele geçirdi ve doğrudan çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Grup maçlarını ikinci sırada tamamlayan Sırbistan, play-off'ta C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşirken, grubu üçüncü sırada bitiren Slovakya ise C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.

Turnuvada çapraz eşleşmeyle rakip olan grup ikincileri ile üçüncüleri, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde, adlarını son 8 takım arasına yazdırmak için mücadele edecek.

Sonuçlar, puan durumu ve eşleşmeler

Şampiyonada son maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu, doğrudan çeyrek finale çıkanlar, çapraz eşleşmeler ve elenenler şöyle:

A Grubu

Karadağ-Letonya: 61-58

İspanya-Yunanistan: 76-60

Puan durumu:

Takım

O

G

M

A

Y

Av.

Puan

İspanya

3

2

1

217

184

33

5

Karadağ

3

2

1

192

205

-13

5

Yunanistan

3

1

2

202

215

-13

4

Letonya

3

1

2

190

197

-7

4

Grubu 5 puanla ilk sırada bitiren İspanya, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Karadağ, B grubunun üçüncüsü İtalya ile eşleşirken, üçüncü Yunanistan ise B grubunun ikincisi Çekya'nın rakibi oldu.

B Grubu

Belçika-İtalya: 72-64

Çekya-İsrail: 61-52

Takım

O

G

M

A

Y

Av.

Puan

Belçika

3

3

0

264

164

100

6

Çekya

3

2

1

163

194

-31

5

İtalya

3

1

2

210

201

9

4

İsrail

3

0

3

179

257

-78

3

Grubu 6 puanla ilk sırada bitiren Belçika, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Çekya, A grubunun üçüncüsü Yunanistan ile eşleşirken, üçüncü sıradaki İtalya ise A grubunun ikincisi Karadağ'ın rakibi oldu.

C Grubu

Almanya-Büyük Britanya: 62-61

Slovenya-Fransa: 68-73

Takım

O

G

M

A

Y

Av.

Puan

Fransa

3

3

0

194

175

19

6

Almanya

3

2

1

178

181

-3

5

Büyük Britanya

3

1

2

194

196

-2

4

Slovenya

3

0

3

201

215

-14

3

Grubu 6 puanla ilk sırada bitiren Fransa, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Almanya, D grubunun üçüncüsü Slovakya ile eşleşirken, üçüncü sıradaki Büyük Britanya ise D grubunun ikincisi Sırbistan'ın rakibi oldu.

D Grubu

Macaristan-Sırbistan: 81-75

Türkiye-Slovakya: 66-80

Takım

O

G

M

A

Y

Av.

Puan

Macaristan

3

2

1

238

211

27

5

Sırbistan

3

2

1

236

196

40

5

Slovakya

3

1

2

199

245

-46

4

Türkiye

3

1

2

198

219

-21

4

Grubu 5 puanla ilk sırada bitiren Macaristan, doğrudan çeyrek finale kaldı.

İkinci sıradaki Sırbistan, C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşirken üçüncü sıradaki Slovakya ise C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Büyük Britanya Sırbistan Spor Haberler

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