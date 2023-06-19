2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın dördüncü gününde tamamlanan grup maçları sonunda, çeyrek finale yükselen, play-off'lara kalan ve elenen takımlar belli oldu.

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın dördüncü gününde tamamlanan grup maçları sonunda, çeyrek finale yükselen, play-off'lara kalan ve elenen takımlar belli oldu.

Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği organizasyonunun dördüncü gününde A, B, C ve D grubunda üçüncü ve son maçlar oynandı.

D Grubu'ndaki maçlarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayan Türkiye, üçüncü maçında Slovakya'ya 80-66 mağlup oldu. A Milliler, bu sonuçla 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na veda etti.

Millilerin grubundaki diğer maçta ise Macaristan, iki maç sonunda ilk sırada bulunan Sırbistan'ı 81-75 yenip liderliği ele geçirdi ve doğrudan çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Grup maçlarını ikinci sırada tamamlayan Sırbistan, play-off'ta C grubunun üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşirken, grubu üçüncü sırada bitiren Slovakya ise C grubunun ikincisi Almanya'nın rakibi oldu.

Turnuvada çapraz eşleşmeyle rakip olan grup ikincileri ile üçüncüleri, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde, adlarını son 8 takım arasına yazdırmak için mücadele edecek.

Sonuçlar, puan durumu ve eşleşmeler

Şampiyonada son maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu, doğrudan çeyrek finale çıkanlar, çapraz eşleşmeler ve elenenler şöyle:

A Grubu

Karadağ-Letonya: 61-58

İspanya-Yunanistan: 76-60

Puan durumu: