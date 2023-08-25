2023 FIBA Dünya Kupası'nda İlk Maçlar Oynandı

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası, Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde başladı. A, D, E ve H gruplarında oynanan 4 karşılaşmada İtalya, Karadağ, Avustralya ve Letonya galibiyetle başladı.