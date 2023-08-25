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2023 FIBA Dünya Kupası'nda İlk Maçlar Oynandı

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Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası, Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde başladı. A, D, E ve H gruplarında oynanan 4 karşılaşmada İtalya, Karadağ, Avustralya ve Letonya galibiyetle başladı.

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası, 4 karşılaşmayla başladı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış gününde A, D, E ve H gruplarında maçlar oynandı.

İtalya, Karadağ, Avustralya ve Letonya'nın galibiyetle başladığı turnuvada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Angola-İtalya: 67-81

D Grubu:

Meksika-Karadağ: 71-91

E Grubu:

Finlandiya-Avustralya: 72-98

H Grubu:

Letonya-Lübnan: 109-70

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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