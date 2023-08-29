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2023 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tura yükselen takımlar belli oldu

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Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda A, D, E ve H gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu. Dominik Cumhuriyeti, İtalya, Litvanya, Karadağ, Almanya, Avustralya, Kanada ve Letonya çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda A, D, E ve H gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A, D, E ve H gruplarında 3. maçlar oynandı.

Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ve İtalya, D Grubu'nda Litvanya ve Karadağ, E Grubu'nda Almanya ve Avustralya, H Grubu'nda ise Kanada ve Letonya tur atladı.

16 takımın I, J, K ve L olmak üzere 4 grupta mücadele edeceği 2. turda, önceki turda birbiriyle oynamayan takımlar karşılaşacak. Mücadeleler 1 ve 3 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Ekiplerin bu 2 maçta aldığı puanlar, ilk 3 karşılaşmasıyla birleştirilecek ve grubunda ilk 2'ye girenler çeyrek finale çıkacak.

Alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

A Grubu:

Angola-Dominik Cumhuriyeti: 67-75

Filipinler-İtalya: 83-90

TakımOGMAYAvP
1Dominik Cumhuriyeti330249230+196
2İtalya321253237+165
3Angola312214226-124
4Filipinler303234257-233

D Grubu:

Mısır-Meksika: 100-72

Karadağ-Litvanya: 71-91

TakımOGMAYAvP
1Litvanya330280204+766
2Karadağ321251236+155
3Mısır312241254-134
4Meksika303209287-783

E Grubu:

Almanya-Finlandiya: 101-75

Avustralya-Japonya: 109-89

TakımOGMAYAvP
1Almanya330267220+476
2Avustralya321289246+435
3Japonya312250278-284
4Finlandiya303235297-623

H Grubu:

Lübnan-Fransa: 79-85

Kanada-Letonya: 101-75

TakımOGMAYAvP
1Kanada330324213+1116
2Letonya321272257+155
3Fransa312236262-264
4Lübnan303222322-1003

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Dominik Cumhuriyeti Litvanya İtalya Spor Haberler

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