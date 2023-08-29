2023 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tura yükselen takımlar belli oldu
Spor Haberleri
Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda A, D, E ve H gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu. Dominik Cumhuriyeti, İtalya, Litvanya, Karadağ, Almanya, Avustralya, Kanada ve Letonya çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.
Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda A, D, E ve H gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A, D, E ve H gruplarında 3. maçlar oynandı.
Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ve İtalya, D Grubu'nda Litvanya ve Karadağ, E Grubu'nda Almanya ve Avustralya, H Grubu'nda ise Kanada ve Letonya tur atladı.
16 takımın I, J, K ve L olmak üzere 4 grupta mücadele edeceği 2. turda, önceki turda birbiriyle oynamayan takımlar karşılaşacak. Mücadeleler 1 ve 3 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Ekiplerin bu 2 maçta aldığı puanlar, ilk 3 karşılaşmasıyla birleştirilecek ve grubunda ilk 2'ye girenler çeyrek finale çıkacak.
Alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:
A Grubu:
Angola-Dominik Cumhuriyeti: 67-75
Filipinler-İtalya: 83-90
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Dominik Cumhuriyeti
|3
|3
|0
|249
|230
|+19
|6
|2
|İtalya
|3
|2
|1
|253
|237
|+16
|5
|3
|Angola
|3
|1
|2
|214
|226
|-12
|4
|4
|Filipinler
|3
|0
|3
|234
|257
|-23
|3
D Grubu:
Mısır-Meksika: 100-72
Karadağ-Litvanya: 71-91
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Litvanya
|3
|3
|0
|280
|204
|+76
|6
|2
|Karadağ
|3
|2
|1
|251
|236
|+15
|5
|3
|Mısır
|3
|1
|2
|241
|254
|-13
|4
|4
|Meksika
|3
|0
|3
|209
|287
|-78
|3
E Grubu:
Almanya-Finlandiya: 101-75
Avustralya-Japonya: 109-89
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Almanya
|3
|3
|0
|267
|220
|+47
|6
|2
|Avustralya
|3
|2
|1
|289
|246
|+43
|5
|3
|Japonya
|3
|1
|2
|250
|278
|-28
|4
|4
|Finlandiya
|3
|0
|3
|235
|297
|-62
|3
H Grubu:
Lübnan-Fransa: 79-85
Kanada-Letonya: 101-75
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Kanada
|3
|3
|0
|324
|213
|+111
|6
|2
|Letonya
|3
|2
|1
|272
|257
|+15
|5
|3
|Fransa
|3
|1
|2
|236
|262
|-26
|4
|4
|Lübnan
|3
|0
|3
|222
|322
|-100
|3