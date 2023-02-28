2023 FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu Spor Haberleri 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu. 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde Filipinler, Japonya ve Endonezya'da düzenlenecek 2023 FIBA Dünya Kupası'nın elemeleri tamamlandı. Son maçların ardından Angola, Brezilya, Yeşil Burun Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Gürcistan, İran, Ürdün, Meksika, Karadağ, Porto Riko, Sırbistan, Güney Sudan, ABD ve Venezuela, Dünya Kupası bileti aldı. Yeşil Burun Adaları, Gürcistan, Letonya ve Güney Sudan, ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Elemeleri geçemeyen 2019 FIBA Dünya Kupası finalisti Arjantin ise turnuvaya katılamadı. Dünya Kupası gruplarının kurası, 29 Nisan'da Filipinler'in başkenti Manila'da çekilecek. Turnuvaya katılacak 32 takım şöyle: Afrika: Angola, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Güney Sudan Amerika: Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Porto Riko, ABD, Venezuela Asya: Avustralya, Çin, İran, Japonya, Ürdün, Lübnan, Yeni Zelanda, Filipinler Avrupa: Fransa, Finlandiya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, İspanya. Kaynak: AA / Spor Yeşil Burun Adaları Filipinler Spor Haberler

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