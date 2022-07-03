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FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

AA - Emrah Oktay - Spor
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FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Salon: Vertu Motors ArenaHakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Ivor Matejek (Çekya)Büyük Britanya: Hesson 18, Van Oostrum 12, Whelan 11, Olaseni 9, Clark 3, Anderson 4, Round, Johnson 2, Bigby-Williams 12, Lautier-OgunleyeTürkiye: Shane Larkin 22, Buğrahan Tuncer 9,...

Salon: Vertu Motors Arena

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Ivor Matejek (Çekya)

Büyük Britanya : Hesson 18, Van Oostrum 12, Whelan 11, Olaseni 9, Clark 3, Anderson 4, Round, Johnson 2, Bigby-Williams 12, Lautier-Ogunleye

Türkiye: Shane Larkin 22, Buğrahan Tuncer 9, Onuralp Bitim 6, Sadik Emir Kabaca, Sertaç Şanlı 9, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 11, Melih Mahmutoğlu 10, Ömer Faruk Yurtseven 9, Berk Uğurlu, Yiğitcan Saybir 9, Egehan Arna

1. Periyot: 18-20

Devre: 31-42

3. Periyot: 51-62

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk tur son maçında deplasmanda Büyük Britanya'yı 85-71 yendi.

İngiltere'nin Newcastle kentindeki Vertu Motors Arena'da yapılan müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, Larkin, Buğrahan ve Sertaç ile skor üretti. Maçın 5. dakikasını 13-5 önde geçen milliler, Olaseni'nin pota altından, Hesson ile Whelan'ın dışarıdan bulduğu basketlerle 8-0'lık seriye engel olamadı ve 6. dakikada fark 2 sayıya (11-13) indi. Dış atıştan etkinliğini sürdüren ev sahibi takım, Clark'ın 8. dakikadaki basketiyle 16-15 öne geçti. Şehmus ve Melih'in hareketlendirdiği "12 Dev Adam" ilk çeyreği 20-18 üstün bitirdi.

A Milli Takım, ikinci çeyreğe iyi giremedi. Pota altında Olaseni'yi durduramayan milliler, 13. dakikada 24-22 geri düştü. İki takımın da hücumda üretken olamadığı müsabakada Larkin'in 15. dakikadaki 3 sayılık basketiyle üstünlük bir kez daha ay-yıldızlılara geçti: 25-27. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada Türkiye, son dakikada farkı açarak devre arasına 11 sayı farkla 42-31 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü elinde bulunduran A Milli Takım, farkı çift hanede tutmayı başardı. Müsabakanın son çeyreğine ay-yıldızlıların 62-51 üstünlüğüyle geçildi.

Son periyoda ilk 27 saniyede bulduğu 4-0'lık seriyle giren milliler, iyi oyununu sürdürdü ve 36. dakikada Buğrahan'ın basketiyle 19 sayılık (58-77) fark yakaladı. Kalan sürede milliler farkın da verdiği rehavetle üst üste hücumlardan boş döndü. Büyük Britanya ise serbest atış çizgisinden ve 3 sayı gerisinden skor üreterek farkı eritmeye çalıştı. Ancak farkın tek haneye düşmesine izin vermeye ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 85-71 kazandı.

Bu sonuçla A Milli Takım, ilk tur elemelerini 2 galibiyetle tamamladı. Ay-yıldızlılar, elemelerin ikinci turunda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Büyük Britanya Litvanya İtalya Spor Haberler

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