2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Almanya ve Kanada, Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan çeyrek final mücadelelerinde yarı finale yükseldi. Almanya Letonya'yı 81-79, Kanada da Slovenya'yı 100-89 mağlup ederek yarı finale kaldı. Yarı final maçları 8 Eylül Cuma günü yapılacak.

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Almanya ve Kanada, yarı finale yükseldi.

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan çeyrek final mücadelelerinde Almanya ile Letonya, Kanada ile de Slovenya karşılaştı.

Almanya, Letonya'yı 81-79 yenerek yarı finale yükselirken Kanada da Slovenya'yı 100-89 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Dün oynanan diğer çeyrek final müsabakalarında ABD, İtalya'yı 100-63 yenerek yarı finale adını yazdırmış, Sırbistan da Litvanya'yı 87-68 mağlup ederek yarı finale yükselen bir diğer ekip olmuştu.

Bu sonuçların ardından yarı finalde, ABD-Almanya ve Sırbistan-Kanada maçları oynanacak.

Yarı final maçları, 8 Eylül Cuma günü yapılacak.