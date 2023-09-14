2023 Extreme Kupası'nın 3. Ayak Yarışları Ankara'da Gerçekleştirilecek
Otomobil sporlarında 2023 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları, Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından gerçekleştirilecek. Yarışlar, 16-17 Eylül tarihlerinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Sarayköy Parkuru'nda koşulacak.
Otomobil sporlarında 2023 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları, Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 16-17 Eylül tarihlerinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Sarayköy Parkuru'nda koşulacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Lotus, Sador 4×4, Plus Granit, Land World Atapark ve Erkan Motorlu Araçlar katkılarıyla gerçekleşecek yarışlar, 16 Eylül Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak.
11 araç ve 22 sporcunun mücadele edeceği yarışlar, 17 Eylül Pazar günü saat 18.00'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.