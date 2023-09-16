2023 Extreme Kupası 3. ayağı Ankara'da başladı

Ankara Doğa Sporları ve Off-Road Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından düzenlenen 2023 Extreme Kupası'nın 3. ayağı, Kahramankazan'ın Saray Mahallesi'nde başladı. Yarışlara 11 araç ve 22 sporcu katılıyor. İlk gün TR1 ve TR2 sınıflarından toplam 11 araç yarıştı. Yarışlar, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

2023 Extreme Kupası 3. ayağı, Ankara'da start aldı.

Ankara Doğa Sporları ve Off-Road Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından Kahramankazan'ın Saray Mahallesi'nde başlayan organizasyona, 11 araç ve 22 sporcu katılıyor.

Heyecanlı ve renkli gösterilere sahne olan yarışlarda, bazı devrilen araçlar, kendi imkanlarıyla engeli aşmaya çalışırken, başarılı olamayanların yardımına iş makineleri yetişti. İş makinesi yardımıyla çekilen araçlar, yarış dışı kaldı.

İlk gün extrem yarışlara, TR1 sınıfından 6, TR2 sınıfından 5 araç katıldı.

Yarışlar, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Yarışma direktörü İskender Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlarda zorlu parkurların bulunduğunu belirterek, "Güvenliğe önem veriyoruz, araç içerisinde gerekli tedbirler alınıyor. Yanmaz tulum, kask, yangın tüpleri her noktada bulunuyor. Ambulans, itfaiye hazır bekliyor. Pilotlarımız bayağı zorlandılar ilk kapıda." diye konuştu.

Gümüş, yarışların 4. ayağının Bursa'da, son etap olan 5. ayağının ise İstanbul'da yapılacağını kaydetti.