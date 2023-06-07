Üye Girişi
Haberi Paylaş
2023 Engel Atlama Türkiye Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

2023 Engel Atlama Türkiye Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

Spor Haberleri

Binicilikte 2023 Engel Atlama Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-11 Haziran tarihlerindeki organizasyon, Kemer Country Club'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Binicilik Federasyonunun kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle önemli hale gelen organizasyonda yıldız, genç, genç yetişkin, yetişkin pro ve genç atlar kategorilerinde biniciler yarışacak. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen en iyi binicilerin kıyasıya mücadele edeceği yarışmaların finalleri ise 10-11 Haziran tarihlerinde olacak.

Binicilikte 2023 Engel Atlama Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-11 Haziran tarihlerindeki organizasyon, Kemer Country Club'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Binicilik Federasyonunun kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle önemli hale gelen organizasyonda yıldız, genç, genç yetişkin, yetişkin pro ve genç atlar kategorilerinde biniciler yarışacak.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen en iyi binicilerin kıyasıya mücadele edeceği yarışmaların finalleri ise 10-11 Haziran tarihlerinde olacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Kemer Country İstanbul Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title