2023 Engel Atlama Türkiye Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

Binicilikte 2023 Engel Atlama Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-11 Haziran tarihlerindeki organizasyon, Kemer Country Club'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Binicilik Federasyonunun kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle önemli hale gelen organizasyonda yıldız, genç, genç yetişkin, yetişkin pro ve genç atlar kategorilerinde biniciler yarışacak. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen en iyi binicilerin kıyasıya mücadele edeceği yarışmaların finalleri ise 10-11 Haziran tarihlerinde olacak.