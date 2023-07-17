2023 Eğirdir Triatlonu'nda Şampiyonlar Belli Oldu

2023 Eğirdir Triatlonu'nda erkeklerde Emir Aracı, kadınlarda ise Özlenen İpek Günad şampiyon oldu. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyona 32 ilden 42 kulüp ve yaklaşık 500 sporcu katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Emir Aracı erkeklerde birinci olurken, kadınlarda ise aynı kulüpten Özlenen İpek Günad birinci oldu.