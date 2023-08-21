2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası İngiltere'de Başladı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Bath kentinde düzenlenen şampiyonaya 35 ülkeden 170 sporcu katılıyor. Türkiye'yi kadınlarda İlke Özyüksel, Sesim Alpuğan ve Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Buğra Ünal temsil edecek. Şampiyonada sporcular binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde yarışacak. Dereceye giren sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları'na doğrudan kota alma hakkı kazanacak. Şampiyona, 28 Ağustos'ta yapılacak Karışık Bayrak Yarışı ile sona erecek.