2023 Dünya Buz Hokeyi Çocuk Turnuvası İstanbul'da Başladı
Spor Haberleri
Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenen turnuvada minik sporcular buz üzerinde kıyasıya mücadele edecek. Final maçı ise 30 Nisan Pazar günü yapılacak.
2023 Dünya Buz Hokeyi Çocuk Turnuvası bugün İstanbul'da başladı. Zeytinburnu Buz Adası'nda 28-29-30 Nisan tarihlerinde düzenlemen turnuvada minik sporcular buz üzerine kıyasıya mücadele edecek.
Ana sponsorluğunu meyve markası Verita'nın üstlendiği turnuvanın final maçı 30 Nisan Pazar günü yapılacak. Seyirciler turnuvayı ücretsiz takip edebiliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor