Üye Girişi
Haberler

2023 Dünya Atletizm Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Abone Ol

Monako'da düzenlenen Dünya Atletizm Birliği tarafından yılın atletleri ödül töreninde Mondo Duplantis, Tigist Assefa, Kelvin Kiptum, Faith Kipyegon, Noah Lyles ve Yulimar Rojas ödüllendirildi.

2023 Dünya Atletizm Ödülleri, Monako'da sahiplerini buldu.

Mondo Duplantis, Tigist Assefa, Kelvin Kiptum, Faith Kipyegon, Noah Lyles ve Yulimar Rojas, Dünya Atletizm Birliği tarafından yılın atletleri olarak açıklandı.

Monako'da, Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından yılın atletleri ödül töreni düzenlendi.

Assefa, Duplantis, Kiptum ve Kipyegon, 2023'te kendi branşlarında dünya rekorları kırarken, yılın en iyi 6 sporcusu da dünya şampiyonluğu veya maraton zaferleri elde etti.

Dünyada 2023 yılının en iyi atletleri şu şekilde:

Kadınlar (koşu): Faith Kipyegon (Kenya) - 1500 metre/5000 metre

Kadınlar (saha sporları): Yulimar Rojas (Venezuela) - üç adım atlama

Kadınlar (stadyum dışı): Tigist Assefa (Etiyopya) - maraton

Erkekler (koşu): Noah Lyles (ABD) - 100 metre/200 metre

Erkekler (saha sporları): Mondo Duplantis (İsveç) - sırıkla atlama

Erkekler (stadyum dışı): Kelvin Kiptum (Kenya) - maraton

Kaynak: AA / Spor

Atletizm Monako Kenya Dünya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? EURO 2032 Türkiye'den alınacak mı? 12 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 12 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Halil Umut Meler'i tekmeleyenler kim? Ankaragücü Ç. Rize maçı sonrası hakeme tekme atanlar yakalandı mı? 12 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? TFF Faruk Koca kararı ne? Futbol Federasyonu Ankaragücü Başkanı hakkında karar verdi mi? Hakemler haftaya maça çıkmayacak mı? Hakemler neden maça çıkmama kararı aldı? Ankaragücü - Ç.Rizespor maç özeti! (VİDEO) Ankaragücü - Ç.Rizespor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ankaragücü hakeme yumruk atma VİDEOSU! Faruk Koca yumruk atma anı linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title