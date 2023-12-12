2023 Dünya Atletizm Ödülleri Sahiplerini Buldu

Monako'da düzenlenen Dünya Atletizm Birliği tarafından yılın atletleri ödül töreninde Mondo Duplantis, Tigist Assefa, Kelvin Kiptum, Faith Kipyegon, Noah Lyles ve Yulimar Rojas ödüllendirildi.

2023 Dünya Atletizm Ödülleri, Monako'da sahiplerini buldu.

Mondo Duplantis, Tigist Assefa, Kelvin Kiptum, Faith Kipyegon, Noah Lyles ve Yulimar Rojas, Dünya Atletizm Birliği tarafından yılın atletleri olarak açıklandı.

Monako'da, Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından yılın atletleri ödül töreni düzenlendi.

Assefa, Duplantis, Kiptum ve Kipyegon, 2023'te kendi branşlarında dünya rekorları kırarken, yılın en iyi 6 sporcusu da dünya şampiyonluğu veya maraton zaferleri elde etti.

Dünyada 2023 yılının en iyi atletleri şu şekilde:

Kadınlar (koşu): Faith Kipyegon (Kenya) - 1500 metre/5000 metre

Kadınlar (saha sporları): Yulimar Rojas (Venezuela) - üç adım atlama

Kadınlar (stadyum dışı): Tigist Assefa (Etiyopya) - maraton

Erkekler (koşu): Noah Lyles (ABD) - 100 metre/200 metre

Erkekler (saha sporları): Mondo Duplantis (İsveç) - sırıkla atlama

Erkekler (stadyum dışı): Kelvin Kiptum (Kenya) - maraton