2023 Dünya Atletizm Ödülleri Sahiplerini Buldu
Monako'da düzenlenen Dünya Atletizm Birliği tarafından yılın atletleri ödül töreninde Mondo Duplantis, Tigist Assefa, Kelvin Kiptum, Faith Kipyegon, Noah Lyles ve Yulimar Rojas ödüllendirildi.
2023 Dünya Atletizm Ödülleri, Monako'da sahiplerini buldu.
Mondo Duplantis, Tigist Assefa, Kelvin Kiptum, Faith Kipyegon, Noah Lyles ve Yulimar Rojas, Dünya Atletizm Birliği tarafından yılın atletleri olarak açıklandı.
Monako'da, Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından yılın atletleri ödül töreni düzenlendi.
Assefa, Duplantis, Kiptum ve Kipyegon, 2023'te kendi branşlarında dünya rekorları kırarken, yılın en iyi 6 sporcusu da dünya şampiyonluğu veya maraton zaferleri elde etti.
Dünyada 2023 yılının en iyi atletleri şu şekilde:
Kadınlar (koşu): Faith Kipyegon (Kenya) - 1500 metre/5000 metre
Kadınlar (saha sporları): Yulimar Rojas (Venezuela) - üç adım atlama
Kadınlar (stadyum dışı): Tigist Assefa (Etiyopya) - maraton
Erkekler (koşu): Noah Lyles (ABD) - 100 metre/200 metre
Erkekler (saha sporları): Mondo Duplantis (İsveç) - sırıkla atlama
Erkekler (stadyum dışı): Kelvin Kiptum (Kenya) - maraton