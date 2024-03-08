2023 Deaflympics'te heyecan sürüyor

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşındaki müsabakalara devam edildi.

Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 4, erkeklerde ise 8 müsabaka yapıldı.

Erkeklerde gündüz oynadığı maçta Güney Kore'ye 11-2 yenilen Türkiye, akşam yapılan müsabakada ise Japonya'ya 9-5 mağlup oldu.

Kadınlarda ise Türkiye, Güney Kore ile yaptığı maçı 14-0 kaybetti.