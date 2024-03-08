2023 Deaflympics'te heyecan sürüyor
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan devam ediyor. Kros kayak branşında Ukraynalı sporcu Yelizaveta Nopriienko altın madalyayı kazandı. Alp disiplini yarışı ise hava şartları nedeniyle ertelendi. Futsal müsabakalarında kadınlarda yarı finalistler belli oldu. Curling branşında ise erkeklerde ve kadınlarda müsabakalar devam etti.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşındaki müsabakalara devam edildi.
Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 4, erkeklerde ise 8 müsabaka yapıldı.
Erkeklerde gündüz oynadığı maçta Güney Kore'ye 11-2 yenilen Türkiye, akşam yapılan müsabakada ise Japonya'ya 9-5 mağlup oldu.
Kadınlarda ise Türkiye, Güney Kore ile yaptığı maçı 14-0 kaybetti.