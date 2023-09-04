2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Marmaris'te de vatandaşlar büyük bir heyecanla final maçını izledi.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı, Menteşe Kent Meydanı'nda yaşandı. Sporseverler Filenin Sultanları'nın şampiyonlukla sonuçlanan mücadelesini, Menteşe Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda izledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Tüm yurtta büyük bir heyecanla izlenen final heyecanı, Menteşe'de de Kent Meydanı'nda yaşandı. Kent Meydanı'nı dolduran yüzlerce sporsever, Menteşe Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda Avrupa Şampiyonası final maçını büyük bir heyecanla izledi. Maç esnasında sporseverlere Menteşe Belediyesi ikram aracından su, çay ve kahve ikram edildi.

Final setinde Sırpları 15 - 12 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın zaferi, Kent Meydanı'nı dolduran yüzlerce sporsever tarafından coşkuyla kutlandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, karşılaşmayı Menteşe Kent Meydanı'nda kızı ve vatandaşlarla birlikte izledi. Final setinde kazanılan şampiyonluğu, alanı dolduran kalabalık ile kutlayan Başkan Gümüş, "Bugün tarihi bir güne vatandaşlarımızla birlikte şahitlik ettik. Filenin Sultanlarının Voleybol Avrupa Şampiyonluk finali heyecanını Kent Meydanı'na kurduğumuz dev ekranla hep birlikte yaşadık. Filenin Sultanları'na Cumhuriyetimizin 100. yılında bize bu heyecan ve gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.