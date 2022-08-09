2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Danimarka'yı konuk edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Danimarka'yı konuk edecek. İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 17.30'da başlayacak. Voleybolseverler, müsabakayı ücretsiz olarak salonda takip edebilecek. Elemelerde A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", ilk maçında konuk olduğu Azerbaycan'ı 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etmişti. Gruplarını ilk sırada bitiren ülkeler ile en iyi 5 grup ikincisi, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Türkiye'nin sonraki maç programı ise şöyle: 14 Ağustos (Middelfart): 18.00 Danimarka-Türkiye 17 Ağustos (İstanbul): Türkiye-Azerbaycan Spor AA / Fatih Çakmak Danimarka voleybol Spor Haberler

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