2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında yarın İstanbul'da Azerbaycan'ı ağırlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında yarın İstanbul'da Azerbaycan'ı ağırlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, voleybolseverler tarafından ücretsiz takip edilebilecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak. A Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 7 puanla zirvede yer alıyor. Grupta son sıradaki Azerbaycan'ın ise puanı bulunmuyor. Spor AA / Halil İbrahim Avşar Azerbaycan voleybol Spor Haberler

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