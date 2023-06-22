2023 BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası yarın başlıyor
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Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2023 BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, yarın Balıkeser'in Burhaniye ilçesinde başlayacak. Şampiyonaya 7 ülkeden toplam 24 takım katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda 7, erkeklerde de 4 takım temsil edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2023 BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, yarın Balıkeser'in Burhaniye ilçesinde başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyon yarın Ören Plajı'nda başlayıp 25 Haziran Pazar günü sona erecek.
Şampiyonaya 7 ülkeden toplam 24 takım katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda 7, erkeklerde de 4 takım temsil edecek.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor