Üye Girişi
Haberler
2023 BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası yarın başlıyor

2023 BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası yarın başlıyor

Spor Haberleri

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2023 BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, yarın Balıkeser'in Burhaniye ilçesinde başlayacak. Şampiyonaya 7 ülkeden toplam 24 takım katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda 7, erkeklerde de 4 takım temsil edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2023 BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, yarın Balıkeser'in Burhaniye ilçesinde başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyon yarın Ören Plajı'nda başlayıp 25 Haziran Pazar günü sona erecek.

Şampiyonaya 7 ülkeden toplam 24 takım katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda 7, erkeklerde de 4 takım temsil edecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Türkiye Voleybol Federasyonu Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title