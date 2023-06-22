2023 BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası yarın başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2023 BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, yarın Balıkeser'in Burhaniye ilçesinde başlayacak. Şampiyonaya 7 ülkeden toplam 24 takım katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda 7, erkeklerde de 4 takım temsil edecek.