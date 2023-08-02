2023 Bölgesel Triatlon Ligi 2. Bölge 2. Etap Müsabakaları Salihli'de Yapıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu 2023 faaliyet programı kapsamında düzenlenen 2023 Bölgesel Triatlon Ligi 2. Bölge 2. Etap müsabakaları, Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirildi. Yüzme, koşu ve aquatlon branşlarında yapılan yarışlara 120 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren sporcular belirlendi.

Türkiye Triatlon Federasyonu 2023 faaliyet programı'nda yer alan 2023 Bölgesel Triatlon Ligi 2. Bölge 2. Etap müsabakaları, Manisa'nın Salihli ilçesinde yapıldı.

Salihli Atatürk Spor Salonu'nda yapılan yarışmaya Aydın, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Uşak illerinden 7 spor kulübünden 2009-2014 doğumlulardan oluşan 120 sporcu katıldı. Yüzme ve koşu branşları ile aquatlon müsabakaları Salihli Atatürk Yüzme Havuzu ve çevresinde gerçekleştirildi.

Çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne olan yarışlarda M1 kategorisi (9-10 Yaş) erkeklerde 1. İda Spor Kulübü sporcusu Hasan Ali Bostan 2., İda Spor Kulübü sporcusu Enver Kuzey Şatır 3., Çelpa Spor Kulübü sporcusu Ege Cebeci, Kızlarda 1., Karesi Belediyespor Kulübü sporcusu Ceren Özmen 2., Çelpa Spor Kulübü sporcusu Sidra Zengin 3., Karesi Belediyespor Kulübü sporcusu Didar Beste Deniz M2 Kategorisi (11-12 Yaş) Erkeklerde 1., İda Spor Kulübü sporcusu Batuhan Ayhan 2., İda Spor Kulübü sporcusu Rüzgar Acar 3., İda Spor Kulübü sporcusu Koray Açar Kızlarda 1., Karesi Belediyespor Kulübü sporcusu Berra Çolak 2., İda Spor Kulübü sporcusu Gülce Tuna 3., İda Spor Kulübü sporcusu Deren Topçu, M3 kategorisi (13-14) erkeklerde 1., Çelpa Spor Kulübü sporcusu 1., Çelpa Spor Kulübü sporcusu Umut Doruk Köse 2., Çelpa Spor Kulübü sporcusu Ömer Ali Üstünkol 3., Çelpa Spor Kulübü sporcusu Mehmet Selim Çınar Kızlarda 1., Çelpa Spor Kulübü sporcusu Nisa Cebeci 2., Alsancak Su Sporları sporcusu Ece Özkan 3., Alsancak Su Sporları sporcusu Nehir Uyar oldu.

Yeni organizasyonlar düzenleyip, Salihli'de spor turizmine katkıda bulunmak istediklerini belirten Triatlon İl Temsilcisi Onur Güler "Güzel bir organizasyon oldu. Desteklerinden dolayı Salihli Belediyesine, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederim" dedi. - MANİSA