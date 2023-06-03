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2023 BMX Supercross Dünya Kupası Sakarya'da başladı

2023 BMX Supercross Dünya Kupası Sakarya'da başladı

Spor Haberleri

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenen 2023 BMX Supercross Dünya Kupası ilk etap yarışları Sakarya'da başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 25 takımdan 250 sporcu katılıyor.

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenen 2023 BMX Supercross Dünya Kupası ilk etap yarışları Sakarya'da başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 25 takımdan 250 sporcu katılıyor.

Sabah saatlerinde antrenman turlarıyla başlayan yarışlar, vadi içerisinde hazırlanan parkurdaki sıralama turlarının ardından "elit kadınlar", "elit erkekler", "23 yaş altı erkekler" ve "23 yaş altı kadınlar" kategorileriyle başladı.

İki etap halinde düzenlenen yarışlar yarın sona erecek.

Öte yandan sağanak nedeniyle bazı sporcular ıslak zeminde düşerken, yarışlarda zaman zaman aksamalar yaşandı. Görevlilerin pistte biriken suyu temizlemesinin ardından yarışlara devam edildi.

Dünya Kupası serilerinin ilk 2 etabı Sakarya'da koşulduktan sonra 3 ve 4. etaplar Hollanda'da yapılacak. 5 ile 6. etapları Fransa'da gerçekleştirilecek organizasyon, Arjantin'deki 7, 8, 9. ve 10. yarışlarla tamamlanacak.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Spor

Sakarya Spor Haberler

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