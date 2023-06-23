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2023 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası başladı

2023 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası başladı

Spor Haberleri

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2023 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, ilk tur karşılaşmalarıyla başladı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yapılan organizasyona 7 ülkeden toplam 24 takım katılıyor. Türkiye, Burhaniye Ören Plajı'nda düzenlenen şampiyonada kadınlarda 7, erkeklerde 4 takımla mücadele ediyor. Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, 25 Haziran Pazar günü sona erecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2023 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, ilk tur karşılaşmalarıyla başladı.

TVF'nin açıklamasına göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yapılan organizasyona 7 ülkeden toplam 24 takım katılıyor.

Türkiye, Burhaniye Ören Plajı'nda düzenlenen şampiyonada kadınlarda 7, erkeklerde 4 takımla mücadele ediyor.

Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası, 25 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Türkiye Voleybol Federasyonu Balıkesir Türkiye Spor Haberler

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