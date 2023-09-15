2023 Balkan Kürek Şampiyonası Bükreş'te Başlıyor
2023 Balkan Kürek Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yarın başlayacak. Türkiye'yi temsil edecek sporcular ise Kürek Milli Takımı'ndan 39 kişi olacak.
2023 Balkan Kürek Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yarın başlayacak.
Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonaya Kürek Milli Takımı, 39 sporcuyla katılacak.
Şampiyonada 20 takımla mücadele edecek Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Ahmet Erdem, Barlas Bal, Berat Kopal, Berkay Öztürk, Beyza Kurtulmuş, Bilal Sarılar, Burak Onur Taş, Damla Sungunapa, Devrim Salman, Ece Arslan, Eda Erkan, Efe Kara, Ege Dinçtürk, Evrim Eymen Kay, Giray Yazçayır, Gökmen Kaan Sezer, Hüma Naz Saçlı, Köksal Doruk Koçak, Livanur Tulun, Medinenur Yiğitoğlu, Mehmet Eralp Aktaş, Mehmet Yıldız, Muhammed Efe Yılmaz, Muhammed Eren Aykut, Mustafa Efe Kınalı, Mustafa Yenipazarlı, Nisan İpar, Onur Sönmez, Selin Boz, Sıla Ergül, Süleyman Yılmaz, Şükrü Yüşa Aslan, Yağmur Berkkam, Yasin Kaan Dere, Yasin Şen, Yiğit Yaşar Doğruok, Yusuf Ziya Ateş, Zeynep Acar, Zeynep Ersoy.