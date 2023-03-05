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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metrede İspanyol Adrian Ben, altın madalya kazandı.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metrede İspanyol Adrian Ben, altın madalya kazandı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, erkekler 800 metrede madalyalar sahiplerini buldu.

Büyük heyecana sahne olan yarışta finiş çizgisini 1.47.34'le geçen iki atletten İspanyol Adrian Ben, Fransız Benjamin Robert'i saniyenin binde üçüyle geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

Belçikalı Eliott Crestan ise 1.47.65'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Spor

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