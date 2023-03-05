2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide finale yükselen sporcular belli oldu.
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide finale yükselen sporcular belli oldu.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü ve son gününde erkekler 60 metre engellinin yarı final koşuları yapıldı.
Koşulan iki seride ilk 4'e giren toplam 8 isim, adlarını finale yazdırdı.
Akşam seansında yapılacak finalde mücadele edecek sporcular şöyle:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|İsviçre
|Jason Joseph
|7.50
|2
|Polonya
|Jakub Szymanski
|7.54
|3
|İspanya
|Enrique Llopis
|7.58
|4
|Fransa
|Just Kwaou-Mathey
|7.61
|5
|İtalya
|Paolo Dal Molin
|7.62
|6
|Polonya
|Krzysztof Kiljan
|7.67
|7
|Büyük Britanya
|David King
|7.68
|8
|İtalya
|Lorenzo Ndele Simonelli
|7.74
Kaynak: AA / Spor
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