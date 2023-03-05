Üye Girişi
Haberi Paylaş

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

Spor Haberleri

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide finale yükselen sporcular belli oldu.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide finale yükselen sporcular belli oldu.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü ve son gününde erkekler 60 metre engellinin yarı final koşuları yapıldı.

Koşulan iki seride ilk 4'e giren toplam 8 isim, adlarını finale yazdırdı.

Akşam seansında yapılacak finalde mücadele edecek sporcular şöyle:

ÜLKESPORCUDERECE
1İsviçreJason Joseph7.50
2PolonyaJakub Szymanski7.54
3İspanyaEnrique Llopis7.58
4FransaJust Kwaou-Mathey7.61
5İtalyaPaolo Dal Molin7.62
6PolonyaKrzysztof Kiljan7.67
7Büyük BritanyaDavid King7.68
8İtalyaLorenzo Ndele Simonelli7.74

Kaynak: AA / Spor

Atletizm Polonya İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title