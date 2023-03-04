2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metrede finale yükselen sporcular belli oldu.
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metrede finale yükselen sporcular belli oldu.
Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonada erkekler 800 metre yarı finalinde iki seri koşuldu.
Yarınki finalde şu isimler yarışacak:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|İspanya
|Adrian Ben
|1.46.82
|2
|Belçika
|Eliott Crestan
|1.46.84
|3
|Fransa
|Benjamin Robert
|1.47.11
|4
|İsveç
|Andreas Kramer
|1.47.11
|5
|İtalya
|Simone Barontini
|1.47.13
|6
|Büyük Britanya
|Guy Learmonth
|1.47.50
|7
|Bosna Hersek
|Amel Tuka
|1.47.53
|8
|İtalya
|Catalin Tecuceanu
|1.47.53
Kaynak: AA / Spor
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