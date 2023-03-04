2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metrede finale yükselen sporcular belli oldu.

Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonada erkekler 800 metre yarı finalinde iki seri koşuldu.

Yarınki finalde şu isimler yarışacak:

ÜLKE SPORCU DERECE 1 İspanya Adrian Ben 1.46.82 2 Belçika Eliott Crestan 1.46.84 3 Fransa Benjamin Robert 1.47.11 4 İsveç Andreas Kramer 1.47.11 5 İtalya Simone Barontini 1.47.13 6 Büyük Britanya Guy Learmonth 1.47.50 7 Bosna Hersek Amel Tuka 1.47.53 8 İtalya Catalin Tecuceanu 1.47.53

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