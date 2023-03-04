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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

Spor Haberleri

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metrede finale yükselen sporcular belli oldu.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metrede finale yükselen sporcular belli oldu.

Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonada erkekler 800 metre yarı finalinde iki seri koşuldu.

Yarınki finalde şu isimler yarışacak:

ÜLKESPORCUDERECE
1İspanyaAdrian Ben1.46.82
2BelçikaEliott Crestan1.46.84
3FransaBenjamin Robert1.47.11
4İsveçAndreas Kramer1.47.11
5İtalyaSimone Barontini1.47.13
6Büyük BritanyaGuy Learmonth1.47.50
7Bosna HersekAmel Tuka1.47.53
8İtalyaCatalin Tecuceanu1.47.53

Kaynak: AA / Spor

Atletizm İspanya İtalya Spor Haberler

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