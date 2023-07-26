2023 Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası İsveç'te Başladı

Avrupa Golf Birliği tarafından düzenlenen 2023 Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası, İsveç'te başladı. Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trelleborg şehrindeki Tegelberga Golf Sahası'ndaki şampiyonaya Türkiye dahil 33 ülke katıldı. Toplam 144 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye'yi milli golfçüler Sude Bay ve Zeynep Süalp temsil edecek. Şampiyona 29 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.