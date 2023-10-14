Haberler ›› Spor ›› 2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kayseri'de Başladı

2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kayseri'de Başladı

2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde start aldı. Melikgazi Belediyesi önünde gerçekleşen yarışlarda sporcular deneme sürüşleri yapacak ve yarın final müsabakaları düzenlenecek. Melikgazi Belediye Başkanı ve Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü Başkanı da organizasyona destek verdi.