2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası Eskişehir'de Gerçekleştirilecek

Otomobil sporlarında 2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı, hafta sonu Eskişehir'de düzenlenecek. Organizasyon, Frigya Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğu ve Mihalgazi Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek. Yarışlar, 7,5 kilometrelik parkurda iki çıkış üzerinden yapılacak. Antrenman turları cumartesi günü, yarışlar ise pazar günü gerçekleşecek.