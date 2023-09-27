2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası Eskişehir'de Gerçekleştirilecek
Otomobil sporlarında 2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı, hafta sonu Eskişehir'de düzenlenecek. Organizasyon, Frigya Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğu ve Mihalgazi Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek. Yarışlar, 7,5 kilometrelik parkurda iki çıkış üzerinden yapılacak. Antrenman turları cumartesi günü, yarışlar ise pazar günü gerçekleşecek.
Otomobil sporlarında 2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı, hafta sonu Eskişehir'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasında, 30 Eylül-1 Ekim'de Frigya Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğu ve Mihalgazi Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek organizasyonun, 7,5 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış üzerinden yapılacağı aktarıldı.
Antrenman turlarının cumartesi günü, 5 ayrı kategorideki yarışların ise 22 sporcunun katılımıyla pazar günü gerçekleşeceği kaydedildi.