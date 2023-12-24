2023 ASES Türkiye 15 Yaş Altı Salon Okçuluk Şampiyonası Tamamlandı
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, madalya atışları yapıldı. Klasik yay disiplininde Nisa Nur Göçen kadınlarda, Hamza Mahmoud Serageldin A Shaheen ise erkeklerde altın madalya kazandı. Makaralı yayda İrem Şanel kadınlarda, Furkan Doruk Mutlu da erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.
2023 ASES Türkiye 15 Yaş Altı Salon Okçuluk Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, madalya atışları yapıldı.
Klasik yay disiplininde Nisa Nur Göçen kadınlarda, Hamza Mahmoud Serageldin A Shaheen ise erkeklerde altın madalya kazandı.
Makaralı yayda İrem Şanel kadınlarda, Furkan Doruk Mutlu da erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.