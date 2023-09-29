2023 Ases Minikler 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başladı
Okçulukta Antalya'da düzenlenen 2023 Ases Minikler 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası'na 812 sporcu katılıyor. Şampiyonada 41 ilden 9-12 yaş 402 kız ve 410 erkek sporcu, 6 kategoride derece elde etmek için mücadele veriyor. Organizasyon, yarın sona erecek.
? Okçulukta Antalya'da düzenlenen 2023 Ases Minikler 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası'na 812 sporcu katılıyor.
Türkiye Okçuluk Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başladı.
Şampiyonada 41 ilden 9-12 yaş 402 kız ve 410 erkek sporcu, 6 kategoride derece elde etmek için mücadele veriyor.
Organizasyon, yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Spor