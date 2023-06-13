2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın İlk Yarışı Kocaeli'de Gerçekleştirildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı Kocaeli'de yapıldı. Yarışta Build Goal takımından Reza Fahim Keykhosravi birinci oldu.

2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX, Spor Toto, Lastix.com, Motul ve PowerApp katkılarıyla 2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk etabı TOSFED Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

Nefes kesen eşleşmeler sonunda Build Goal takımından Reza Fahim Keykhosravi birinciliği kazanırken, Berfu Tutumlu ikinciliği ve TeamArt Motorsport takımından Özer Mollamehmetoğlu da üçüncülüğü elde etti.

2023 Türkiye Drift Şampiyonası, 13 Ağustos Pazar günü Bursa Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenecek ikinci ayak ile devam edecek.