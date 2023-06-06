2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın İlk Yarışı Kocaeli'de

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Yarış, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak ve ücretsiz olarak izlenebilecek. Sporcular, elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak ve kazananlar bir üst tura geçecek. Şampiyona, ödül töreniyle son bulacak.