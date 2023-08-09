2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın İkinci Yarışı Bursa'da Gerçekleştirilecek

2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, 13 Ağustos Pazar günü Bursa'da gerçekleştirilecek. Yarış, Yunuseli Havaalanı'nda yapılacak ve güçlü otomobillerin katılımıyla gerçekleşecek. Antrenman turları saat 11.00'de başlayacak ve sporcular saat 13.30'dan itibaren elemelerde mücadele edecek. Kazananlar bir üst tura geçecek ve organizasyon saat 17.00'deki ödül töreniyle son bulacak.