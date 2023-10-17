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2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışı Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Organizasyon, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek ve antrenman turlarıyla başlayacak. Sporcular, elemelerde üstünlük sağlamaya çalışacak ve kazananlar final eşleşmesine kadar devam edecek. Şampiyona, ödül töreniyle son bulacak.