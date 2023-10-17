2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak
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2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışı Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Organizasyon, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek ve antrenman turlarıyla başlayacak. Sporcular, elemelerde üstünlük sağlamaya çalışacak ve kazananlar final eşleşmesine kadar devam edecek. Şampiyona, ödül töreniyle son bulacak.
2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışı Kocaeli'de yapılacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 22 Ekim Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Pazar günü saat 11.00-13.00 arasındaki antrenman turlarıyla başlayacak Türkiye Drift Şampiyonası'nda sporcular, saat 13.30'dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.
Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.00'deki ödül töreniyle son bulacak.