2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonu Erkekler Ragbi Türkiye Birinciliği Samsun'da devam ediyor

2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonu Erkekler Ragbi Türkiye Birinciliği, Samsun'un Çarşamba ilçesinde devam ediyor.

Çarşamba Şehir Stadyumu'nda 10 Haziran'a kadar sürecek organizasyona 22 ilden 31 takım ve yaklaşık 600 sporcu katılıyor.

Karşılaşmalar öncesi seremoni yapıldı. Sicil Lisans Şube ve Spor Kulüpleri Şube Müdürü Murat Altun, konuşmasında, turnuvanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Şükrü Yıldırım ise, "Depremde hayatını kaybeden spor camiası şehitleri adına bu turnuvanın Çarşamba'da gerçekleştirilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Ben de tüm takımlarımıza, antrenörlerimize ve sporcularımıza sakatlığın olmadığı, centilmence mücadelelerin olduğu bir turnuva diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Çarşamba Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından yöreye özgü halk oyunlarının sahnelenmesinin ardından karşılaşmalar yapıldı.