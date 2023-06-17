2023 ANALİG Masa Tenisi Kız-Erkek Grup Birinciliği Ağrı'da Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Lig'i (ANALİG) projesi kapsamında Ağrı'da düzenlenen 2023 Osman Bayrakdar Sezonu Masa Tenisi Kız-Erkek Grup Birinciliği müsabakaları, saygı yürüyüşü ve kültür gezisi ile başladı. Yaklaşık 60 sporcu, Van, Tunceli, Kars, Muş, Iğdır, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Ağrı'dan katıldı. Final müsabakaları 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak.

2023 Yılı Analig Osman Bayrakdar Sezonu Masa Tenisi Kız-Erkek Grup Birinciliği müsabakaları Ağrı'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yayılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla hayata geçen Anadolu Yıldızlar Lig'i (ANALİG) projesi kapsamında Ağrı'da 16 - 19 Haziran 2023 tarihlerinde Masa Tenisi Kız- Erkek Grup Birinciliği müsabakaları, saygı yürüyüşü ve kültür gezisi ile başladı.

Depremzedeler İçin Saygı Yürüyüşü

2023 ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Masa Tenisi Grup Müsabakaları öncesi tüm takımların katılımı ile Asrın Felaketinde kaybettiğimiz Gençlik ve Spor Ailemizden 78 mesai arkadaşımız ve tüm deprem şehitlerimiz için Saygı Yürüyüşü düzenlendi.

İshak Paşa Sarayında Kültür Gezisi

2023 Osman Bayrakdar Sezonu ANALİG Masa Tenisi Grup Müsabakaları için İlimizde bulunan sporculara Doğubayazıt İshak Paşa Sarayında kültür gezisi düzenlendi. Sporcular tarihi mekanda keyifli zamana geçirdi.

Müsabakalar 2500 Kişilik Spor Salonunda Başladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, sporcuları Ağrı'da ağırladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

İl Müdürü Din, Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara altyapı oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi projesinde sezonun son finali, Ağrı'nın ev sahipliğinde yapılıyor.

Bizde Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, Türkiye Şampiyonasının güzel bir şekilde tamamlanması için elimizden geleni yapacağız. Tüm takımlara başarılar diler, güzel ve keyifli maçlar oynanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Van, Tunceli, Kars, Muş, Iğdır, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Ağrı'dan yaklaşık 60 sporcu mücadele edeceği Analig Masa Tenisi grup müsabakaları 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak final müsabakaları ile sona erecek. - AĞRI